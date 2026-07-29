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Візит Віткоффа і Кушнера до України: Зеленський розкрив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Візит Віткоффа і Кушнера до України: Зеленський розкрив деталі
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва
фото: АР

Зеленський зазначив, що Кушнер і Віткофф, як і раніше, прагнуть досягти перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із результатів його зустрічі з Дональдом Трампом є ймовірний візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Зазначається, що це буде їхня перша поїздка до України після численних візитів до Росії. Президент наголосив, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни, а також, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.

Зеленський зазначив, що Кушнер і Віткофф, як і раніше, прагнуть досягти перемир’я, щоб створити простір для дипломатії. Водночас він наголосив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення бойових дій.

Попри нинішню динаміку на полі бою та свій скептицизм щодо намірів Путіна, Зеленський заявив, що все ще зацікавлений у відновленні мирних переговорів з Росією.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уперше погодилися відвідати Київ. Домовленості про майбутній візит були досягнуті після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні.

Як повідомлялося, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також виступив перед американськими сенаторами в Капітолії. Того ж дня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії та країн, які купують російські енергоносії.

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Теги: Володимир Зеленський Стів Віткофф Джаред Кушнер

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