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Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва отримала нового очільника

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ексзаступника міністра економіки Ігоря Фоменко звільнено від виконання обов'язків голови комісії

Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка на посаду голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ №736/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

Ексзаступника міністра економіки Ігоря Фоменко президент звільнив від виконання обов'язків голови цієї комісії.

Гаврилюку у двотижневий строк потрібно подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії. 

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва отримала нового очільника фото 1

Нагадаємо, 15 червня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. 

Теги: указ Іван Гаврилюк Володимир Зеленський

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