Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва отримала нового очільника
Ексзаступника міністра економіки Ігоря Фоменко звільнено від виконання обов'язків голови комісії
Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка на посаду голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ №736/2024 оприлюднено на сайті глави держави.
Ексзаступника міністра економіки Ігоря Фоменко президент звільнив від виконання обов'язків голови цієї комісії.
Гаврилюку у двотижневий строк потрібно подати пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 15 червня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
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