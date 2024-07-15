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Кількість військових патрулів на вулицях незабаром може зрости

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кількість військових патрулів на вулицях незабаром може зрости
Достеменно не відомо, яка кількість військових патрулів ходитиме по вулицях після 16 липня
фото: АрміяInform

Після 16 липня завершується відведений час на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян

Після 16 липня кількість військових патрулів на вулицях може значно зрости. Про це повідомив речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу».

За словами речника ТЦК, наразі достеменно не відомо, яка кількість військових патрулів ходитиме по вулицях після 16 липня. Зокрема, саме тоді завершується відведений час на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років

«Можливо, навіть побільшає. Важко сказати. Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції. Тож до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими. Та ніхто ж і не скасовував правил військового обліку, які існували до повномасштабної війни», – наголосив Істомін.

Речник додав, що 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи.

Нагадаємо, близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки до 17 липня, як цього вимагає закон.

Як повідомлялося, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію.

До слова, автоматичних штрафів для громадян, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, не передбачається.

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Теги: мобілізація ТЦК військомат документи

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