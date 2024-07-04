Дефлімпійські збірні України стали чемпіонами Європи з баскетболу

Українці та українки стали чемпіонами Європи з баскетболу серед спортсменів з порушеннями слуху

Наші команди змагались в іспанському місті Малага із представниками восьми країн Старого світу

І жіноча, і чоловіча дефлімпійські збірні України з баскетболу стали чемпіонами Європи-2024. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінмолодьспорту.

Обидві наші команди без жодної поразки виграли грути і упевнено дійшли до фіналів, де практично розгромили своїх суперників:

Результати жіночої збірної: Україна – Греція – 63:44, Україна – Литва – 63:52, Україна – Туреччина – 73:45, Україна – Італія – 71:62.

Чоловіки зіграли так: Україна – Греція – 66:64, Україна – Польща – 78:62, 89:63, Україна – Ізраїль – 57:53, Україна – Словенія – 108:54, Україна – Литва – 79:52.

Наші команди змагались в іспанському місті Малага із представниками восьми країн Старого світу.

Найціннішими гравцями чемпіонату Європи визнані Іван Дудар та Ксенія Афанасьєва, найкращим бомбардиром стала Олена Хороших. До п'ятірки найкращих гравців першості увійшли Павло Бондаренко та Олена Огороднікова.

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