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Дефлімпійські збірні України стали чемпіонами Європи з баскетболу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Дефлімпійські збірні України стали чемпіонами Європи з баскетболу
Українці та українки стали чемпіонами Європи з баскетболу серед спортсменів з порушеннями слуху
фото: Мінмолодьспорту

Наші команди змагались в іспанському місті Малага із представниками восьми країн Старого світу

І жіноча, і чоловіча дефлімпійські збірні України з баскетболу стали чемпіонами Європи-2024. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінмолодьспорту.

Обидві наші команди без жодної поразки виграли грути і упевнено дійшли до фіналів, де практично розгромили своїх суперників:

Результати жіночої збірної: Україна – Греція – 63:44, Україна – Литва – 63:52, Україна – Туреччина  – 73:45, Україна – Італія – 71:62.

Чоловіки зіграли так: Україна – Греція – 66:64, Україна – Польща – 78:62, 89:63, Україна – Ізраїль – 57:53, Україна – Словенія – 108:54, Україна – Литва – 79:52.

Наші команди змагались в іспанському місті Малага із представниками восьми країн Старого світу.

Найціннішими гравцями чемпіонату Європи визнані Іван Дудар та Ксенія Афанасьєва, найкращим бомбардиром стала Олена  Хороших. До п'ятірки найкращих гравців першості увійшли Павло Бондаренко та Олена Огороднікова.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Україна баскетбол чемпіонат Європи

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