Верховний суд постановив: Рада незаконно відсторонила Гео Лероса від засідань

Гео Лерос: «Усіх депутатів, які голосували за це незаконне рішення, пам'ятаю, всіх люблю

Сьогодні, 9 листопада, Велика Палата Верховного Суду постановила, що народного депутата Гео Лероса («Слуга народу») Верховна Рада відсторонила неправомірно від засідань у 2021 році. Про це Лерос повідомив у Facebook.

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«Нарешті перемога! Сьогодні виграв справу у Великій палаті Верховного Суду України щодо мого незаконного усунення від роботи у Верховній Раді.

Усіх депутатів, які голосували за це незаконне рішення, пам'ятаю, всіх люблю. Дякую адвокату Лісовському Сергію», – написав нардеп.

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Нагадаємо, «Главком» писав, що народного депутата, обраного від партії «Слуга народу», відсторонили від засідань у парламенті. Він вже виграв справи у першій інстанції, але Верховна Рада подала апеляцію до Великої палати і тепер фінальне слово за нею. Гео Лероса відсторонили від засідань на початку цього року. Лерос під час свого виступу назвав голову Офісу президента Андрія Єрмака «фсбшною гнидою». Президент Володимир Зеленський тоді був присутній у залі. По суті, народний депутат узагалі не може потрапити до сесійної зали й виконувати свою представницьку функцію, як і позбавлений можливості отримувати зарплату.

У справі Гео Лероса, як і у справі Галини Третьякової, Верховний Суд прийняв рішення ще навесні. І от через пів року справу заслухала Велика Палата.