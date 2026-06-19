Удар по Московському НПЗ: Генштаб повідомив наслідки

У ніч на 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за весь час повномасштабної війни

18 червня та в ніч на 19 червня підрозділи Сил оборони України били по низці об'єктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим. Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сіверськодонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині. Зокрема, Сили оборони вдарили по пунктах управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

«Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін», – наголосив Генштаб.

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Нагадаємо, у ніч на 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за весь час повномасштабної війни. Однією з головних цілей став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. За повідомленнями російських джерел, у напрямку російської столиці було запущено понад 180 дронів. Це вже другий удар по Московському НПЗ протягом останнього тижня