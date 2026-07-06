Критичний дефіцит ракет до Patriot. Міноборони знайшло термінове рішення

Україна просить партнерів тимчасово передати ракети зі своїх запасів, а згодом замінити їх за рахунок уже законтрактованих поставок

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про критичний дефіцит ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot та повідомив, що Міністерство оборони розпочинає переговори із країнами-партнерами щодо їхньої термінової передачі зі складів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис міністра.

За словами Федорова, у ніч проти 6 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні. Він зазначив, що українські сили протиповітряної оборони збили майже всі крилаті ракети та понад 90% ударних безпілотників типу Shahed. Водночас балістичні ракети знову вразили цивільні об'єкти.

«Не маючи змоги досягти своїх цілей на полі бою, ворог дедалі частіше спрямовує балістичні ракети по житлових будинках, вбиваючи мирних людей», – наголосив міністр.

Федоров заявив, що Росія нарощує масштаби застосування балістичного озброєння, тоді як світове виробництво ракет до Patriot не встигає покривати потреби України. «За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період», – зазначив він.

Міністр повідомив, що найближчим часом проведе серію переговорів із колегами з країн, які мають ракети до Patriot на складах. За його словами, Україна вже уклала контракти на закупівлю нових ракет, поставки яких розпочнуться наступного року. Саме тому Київ пропонує партнерам тимчасово передати ракети зі своїх запасів, а після надходження нових партій замістити їх.

«Наше звернення до партнерів – передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок», – заявив Федоров.

Він додав, що таке рішення дозволить врятувати життя українців і посилити захист неба вже найближчим часом. «Просте рішення для партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів – урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що запаси ракет для систем ППО в Україні наразі залишаються низькими. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що для перехоплення балістичних ракет необхідно мати запас ракет-перехоплювачів. За його словами, систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них.