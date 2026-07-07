Зеленський прибув до Анкари на саміт НАТО: Bloomberg оцінило його позиції

Президент України вперше за довгий час їде на переговори із Трампом із сильнішими позиціями та без поспіху ухвалювати ключові домовленості

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для участі у саміті НАТО, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією видання, останні успіхи України на полі бою, удари по російських військових об'єктах у тилу та в окупованому Криму, а також надходження багатомільярдної фінансової допомоги від Європейського Союзу зміцнили позиції Києва.

🇹🇷 🇺🇦Президент Зеленський та перша леді прибули до Анкари на саміт НАТО pic.twitter.com/4IntH8Uyb7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2026

Співрозмовник Bloomberg, який спілкувався із Зеленським, розповів, що президент перебуває у гарному настрої перед переговорами з Трампом та іншими лідерами НАТО.

Очікується, що зустріч Зеленського та Трампа відбудеться 8 липня. Як зазначає видання, ставлення президента США до українського колеги останнім часом стало більш прихильним. Минулого місяця Трамп заявив, що Зеленський «досить добре справляється» у війні з Росією.

Про зростання впевненості української сторони, за даними Bloomberg, свідчить і рішення відкласти підписання угоди зі США про співпрацю у сфері виробництва безпілотників.

Як повідомило джерело, українська влада прагне домогтися вигідніших умов співробітництва та того, щоб Вашингтон повною мірою оцінив значення цієї угоди.

Водночас європейські союзники залишаються обережними. Вони визнають, що Україна отримала додаткові аргументи завдяки розвитку власного виробництва дронів та бойовому досвіду, однак не можуть прогнозувати результати переговорів через непередбачуваність Дональда Трампа.

Крім того, співрозмовники Bloomberg не очікують, що президент США найближчим часом погодиться істотно посилити тиск на Росію шляхом нових санкцій або масштабного відновлення військової допомоги Україні.

Видання також зазначає, що нинішній саміт разюче відрізняється від минулорічного, коли Зеленський до останнього моменту не мав підтвердження зустрічі з Трампом. На думку колишнього військового аташе Великої Британії в Москві та Києві Джона Формана, зараз лідери НАТО бачать, що Україна не лише вистояла, а й перенесла бойові дії на територію Росії та окупованого Криму.

Нагадаємо, напередодні CNN повідомило, що Дональд Трамп вирушив до Анкари на саміт НАТО у вкрай поганому настрої. За даними телеканалу, американські та європейські чиновники не впевнені, що зустріч лідерів Альянсу пройде без ускладнень, оскільки президент США зберігає серйозні претензії до союзників щодо оборонних витрат і ролі НАТО.