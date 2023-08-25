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Посол України обурився тим, як Ізраїль знущається з наших громадян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посол України обурився тим, як Ізраїль знущається з наших громадян
На думку Корнійчука, Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю проти будь-яких мігрантів
фото з відкритих джерел

«Ми – країна у війні і не очікуємо такого поводження від наших партнерів»

Кількість депортованих українців з Ізраїлю цього року збільшилася удвічі, причому жодних пояснень таким діям немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Це абсолютно неприпустимо. Ми – країна у війні і не очікуємо такого поводження від наших партнерів. Причому жодних пояснень таким діям немає: нам розповідають, що депортують тих, хто може незаконно працевлаштуватися. І це абсолютно ідіотська причина, тому що Ізраїль сам дозволив нашим туристам, які перебувають у країні більше 90 днів, отримувати дозвіл на роботу у певних секторах. Тобто кажуть, що дамо дозвіл на роботу, але депортуємо, тому що ви збираєтеся незаконно працевлаштуватися», – сказав посол.

На думку Корнійчука, Міністерство внутрішніх справ, яке в Ізраїлі очолюють релігійні партії, проти будь-яких мігрантів – українських, грузинських, турецьких тощо.

«Сьогодні у людей, які прилітають до Ізраїлю, відбирають українські паспорти і вони від п’яти до десяти годин чекають співбесіди в аеропорту. А потім 10% з них – переважно жінок і дітей – без пояснень відправляють назад. Мені здається, що краще отримувати візу і знати, що тебе точно пустять і не будуть знущатися. Ця проблема існувала завжди, просто раніше кількість депортованих була 2-3%, було навіть 7%, але зараз вже 10%... Ізраїльтяни кажуть, що менше але вони ж рахують зокрема й тих, хто прибуває на постійне проживання і має право на паспорт. Їм вони просто не можуть відмовити у в’їзді», – наголосив дипломат.

Корнійчук вважає, що Ізраїль створив прецедент, коли розпочалася повномасштабна війна – фактично запровадив в односторонньому порядку візовий режим з Україною. Йдеться про так звану електронну візу від МВС Ізраїлю, без якої не пускали у літак.

«Ми оскаржували це рішення у Верховному суді, його скасували і тоді почали пускати за туристичним безвізом. Це коли людина доводить, що приїхала як турист і не перебуватиме у країні понад 90 днів. А наші громадяни цього не розуміють, вони приїжджають, щоби сховатися від війни. У них тут, в Ізраїлі, є  родичі чи друзі, готові надати житло. Але їх депортують без пояснень», – наголосив посол.

Дипломат вважає, що українці мають поважати себе та відстоювати свою гідність.

«Якщо ізраїльтяни не пускають наших громадян та знущаються з них і одночасно очікують, що ми будемо гостинно приймати їхніх паломників в Умані – це ж маячня якась, правда?» – сказав посол.

Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять. Побічний ефект – кілька дуже неспокійних днів для жителів Умані, безлад і купи сміття, але містяни за ці дні встигають непогано заробити, здаючи хасидам в оренду житло за завищеними цінами.

Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня.

Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядовому формалізму і рабинській ортодоксії і поширилося Східною Європою. Нині більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії. Існує багато течій хасидизму, зокрема Любавичівський (Хабад), Брацлавський (саме ці хасиди масово їздять в Умань), Каролінський, Чорнобильський тощо.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Зазначимо, якщо Україна призупинить безвіз з Ізраїлем, то хасидам, які хочуть приїхати до України на Рош га-Шана доведеться зіштовхнутися з додатковими складнощами.

До слова, у першій половині 2023 року понад 2 тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

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Теги: Євген Корнійчук посол Ізраїль безвізовий режим війна

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