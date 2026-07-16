Потураєв заявив про дострокове складання депутатського мандата

Микита Потураєв був обраний до Верховної Ради IX скликання у 2019 році за списком партії «Слуга народу» (№97)

Голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв заявив про дострокове припинення своїх депутатських повноважень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на засідання Верховної Ради.

Виступаючи з трибуни парламенту, Потураєв повідомив, що вже подав відповідну заяву голові Верховної Ради.

«Я подав заяву про складання з себе повноважень народного депутата. Просив би це розглянути колег у Верховній Раді за можливістю так само невідкладно, як вони розглядають й інші рішення, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення», – сказав він.

Микита Потураєв був обраний до Верховної Ради IX скликання у 2019 році за списком партії «Слуга народу» (№97). У парламенті він очолює Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також є керівником постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Питання про дострокове припинення його повноважень має бути розглянуте та підтримане Верховною Радою відповідною постановою.