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«Ну-ну». Депутат п’яти скликань Косів розповів про свою єдину зустріч з Медведчуком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Ну-ну». Депутат п’яти скликань Косів розповів про свою єдину зустріч з Медведчуком
За словами Косіва, коротка розмова з Медведчуком відбулася біля кабінетів, де сиділи спікер і заступники голови Верховної Ради
фото: glavcom.ua

На зорі Незалежності Віктор Медведчук обіймав впливові посади в органах влади країни

Народний депутат п’яти скликань і політв’язень Михайло Косів описав випадкову зустріч із теперішнім кумом Путіна, в минулому заступником Голови Верховної Ради Віктором Медведчуком. Про це колишній політик розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Косіва, коротка розмова з Медведчуком відбулася біля кабінетів, де сиділи спікер і заступники голови Верховної Ради. Однак конкретний рік екснардеп не зміг пригадати.

«Стою я біля кабінетів, де сиділи спікер і заступники голови Верховної Ради. А в руках моя стаття із заголовком: «Ґвалт по-московськи». І тут підходить Віктор Медведчук (на той час заступник Голови Верховної Ради – «Главком»), кидає поглядом на промовисту назву і питає: «А чому «Ґвалт по-московськи?».

«Саме так», – відповів я.

«І ви вважаєте, що це правильно?» – не здавався Медведчук.

«Я пишу на основі документальних матеріалів», – наголосив я.

«Ну-ну», – і пішов геть.

Його це зачепило. Оце така була єдина наша розмова», – сказав Косів.

Водночас колишній рухівець (Косів був членом Народного Руху України) не знайшов логічних пояснень «суспільному суб’єкту як Медведчук», який сповідував промосковську політику.

«Мені важко збагнути, чому такі, як Медведчук, відстоювали ідею, що Україна має бути частиною Росії. Не колонією, а однією з губерній Росії. Адже в такому разі Україна перестає бути сама собою», – зазначив екснардеп.

Нагадаємо, що протягом 1998-2001 років Віктор Медведчук обіймав посади заступника і першого заступника Голови Верховної Ради. У 2002-2005 роках – глава Адміністрації президента України.

Як відомо, Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна. Українські правоохоронці обвинувачують його, зокрема, у державній зраді та колабораційній діяльності. Після затримання в Україні у вересні 2022 року його передали Росії в межах обміну на українських військовополонених.

Зокрема, Офіс генерального прокурора скерував обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, який організував масштабну схему заволодіння державним майном. Йдеться про обвинуваченого у державній зраді проросійського політика та кума диктатора Путіна Віктора Медведчука.

19 червня 2026 року СБУ оголосила нову підозру Медведчуку за фактом виправдовування російської збройної агресії проти України та публічних закликів до зміни державних кордонів країни. Слідство з'ясувало, що під час інтерв'ю проросійському журналісту Томасу Рьоперу на YouTube-каналі NuoFlix підозрюваний відкрито висловився за так зване «включення» всієї території України до складу Російської Федерації.

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Теги: Віктор Медведчук депутат політика прокурор слідство Україна

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