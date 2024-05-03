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Повернення чоловіків в Україну. Подоляк розповів, яке рішення очікують від ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Повернення чоловіків в Україну. Подоляк розповів, яке рішення очікують від ЄС
Радник керівника Офісу президента вважає, що Європейський Союз ухвалить рішення, яким визначить план дій з громадянами України
фото з відкритих джерел

Подоляк вважає несправедливим, що одні платять високу ціну, а інші насолоджуються життям за кордоном

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає несправедливим, що частина громадян України під час війни перебуває за кордоном. Про це він сказав у інтерв'ю Delfi.

За його совами, в Європейському Союзі «ухвалять спільне рішення», яке стосується питання повернення українських чоловіків призовного віку на батьківщину.

Подоляк переконаний, що чоловіки призовного віку, які нібито ведуть легке життя за кордоном, шкодять іміджу України.

«На мою думку, це рішення буде прийнято. І це змушує молодих людей зараз задуматися, де вони, що вони та як вони почуватимуться вже завтра», – сказав радник керівника ОП.

Також він вважає несправедливим, що одні платять високу ціну, а інші насолоджуються життям, а потім повернуться в Україну і скажуть, що вболівали за неї. Радник керівника Офісу президента вважає, що Європейський Союз ухвалить рішення, яким визначить план дій з громадянами України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що інформація про те, що українським чоловікам за кордоном надано надання консульських послуг, відповідає умовам сьогодення та рішення є справедливим. Він нагадав, що обов’язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити документи на території України. 

За його словами, держава працює виключно у межах своїх повноважень. Подоляк пояснює: будь-який громадянин України має певні обов'язки, а держава наполягає на тому, що, окрім права використовувати її сервісні послуги, громадянин України має усвідомити свої обов'язки.

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Теги: радник Михайло Подоляк Європейський союз

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