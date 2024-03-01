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Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки
Нідерланди продовжуватимуть оборонну підтримку України впродовж 10 років
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Угода передбачає 2 млрд євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році

Президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 1 березня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, в угоді зафіксоване надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му та продовження оборонної підтримки впродовж 10 років.

Документ містить військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет – у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил.

У невійськовій сфері, зокрема, передбачається посилення допомоги Україні в напрямку економічного відновлення й відбудови, протидії гібридним загрозам, у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки, у сфері боротьби з оргзлочинністю, а також у галузі критичної інфраструктури.

Крім того, у документі розширені блоки щодо санкцій, відшкодування збитків та притягнення держави-агресора до відповідальності, а також щодо підтримки з боку Нідерландів культурної спадщини України.

Угода чітко підтверджує підтримку з боку Нідерландів майбутнього членства України в ЄС і в НАТО. Зокрема, визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами. 

Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.

Читайте також: Гарантії безпеки без гарантій. Що не так з цими угодами?
Теги: Офіс президента безпека президент Володимир Зеленський Нідерланди

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