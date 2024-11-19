Зеленський: Необхідно впроваджувати пост військового омбудсмена

За словами Зеленського, військовий омбудсмен повинен мати довіру серед військових

Зеленський заявив, що необхідно впроваджувати пост військового омбудсмена, щоб він користувався довірою військових. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Всередині сил оборони потрібні можливості вирішити проблеми, які виникають через порушення прав», – заявив Зеленський.

За словами президента, Міноборони і військове командування повинні представити для суспільства нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть себе проявити. Контракти будуть мати мотиваційну складову.

Нагадаэмо, сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості. На представлення Плану стійкості прийшов головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО та весь уряд.

Також Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді повідомив, що вибори будуть після досягнення справедливого миру.