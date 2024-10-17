Зеленський летить у Брюссель: названо ключові цілі візиту

На засіданні Європейської ради очільник України представить план перемоги

Президент України Володимир Зеленський вже вирушив до столиці Бельгії. Там він планує представити план перемоги на засіданні Європейської ради. Про це очільник України розповів у Telegram.

«Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Я представлю план перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо», – каже він.

Зеленський подякував президенту Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь в засіданні Євроради.

Також президент анонсував зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, головами політичних груп у Європарламенті та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою», – додав український лідер.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС.