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Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкт
Зеленський вніс законопроекти про продовження воєнного стану і мобілізації до середини листопада
фото: Офіс президента

Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації Про це повідомляється на сайті парламенту.

На сайті Ради з'явилися два президентські законопроєкти – про затвердження указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та про затвердження указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» від 23 липня - під №№ 11433 та 11434 відповідно.

Першим, згідно з пояснювальною запискою, пропонується «продовжити з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні».

Другий, відповідно до пояснювальної записки, передбачає, що «строк проведення загальної мобілізації продовжується з 12 серпня 2024 року на 90 діб».

«Зараз комітет і сьогодні ж Рада їх затвердить на засіданні. З 12 серпня і на 90 днів, тобто до 09 листопада. Це буде вже 12-те голосування парламенту за ці питання», – вказав  народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Нагадаємо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Втім, воєнний стан не слід плутати зі станом війни. Регламентація «воєнного стану» визначається національним законодавством, тоді як "стан війни" регулюється міжнародним правом. Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо, у травні Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб.

Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

Теги: Володимир Зеленський мобілізація воєнний стан

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