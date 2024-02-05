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Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до Ради законопроєкти
Зеленський пропонує продовжити терміни до 13 травня 2024 року
фото: Zelenskiy/Telegram

Рада вже вдесяте голосуватиме за продовження мобілізації та воєнного стану

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти №№ 10456 та 10457 щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Наразі воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 14 лютого. Президент пропонує продовжити їх ще на 90 діб – до 13 травня 2024 року. Це буде десятим голосуванням парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, триває 712-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

До слова, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

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Теги: президент Володимир Зеленський мобілізація воєнний стан

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