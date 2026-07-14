Комітет Ради схвалив продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів

Передбачається, що обмеження діятимуть з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроєкти №15402 та №15401 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Як пише «Главком», про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, рішення комітет підтримав одноголосно – «за» проголосували всі 13 членів. У разі ухвалення Верховною Радою воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Очікується, що законопроєкти парламент розгляне на пленарному засіданні 14 липня.

За словами Железняка, це вже двадцяте голосування чинного скликання Верховної Ради щодо продовження воєнного стану та мобілізації.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Документи датовані 13 липня 2026 року.