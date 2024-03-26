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Росіяни вкрали український додаток «єППО»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни вкрали український додаток «єППО»
Росіяни одразу вкрали додаток «єППО» і тепер рекламують його у себе в двох областях
фото: скріншот відео

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Я всіх прошу ставити цей додаток на телефони, бо він вкрай ефективний»

Український додаток «єППО» настільки ефективний, що росіяни його вкрали та рекламують у кількох областях країни-агресорки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом Флеш.

«Я всіх прошу ставити цей додаток («єППО» – «Главком») на телефони, бо він вкрай ефективний. Коли дрони йдуть дуже низько, ми не бачимо їх традиційними засобами ППО. Але у мене є доступ до цієї системи і я просто бачу, як люди своїми сигналами реально допомагають виявляти ворожі БПЛА», – підкреслив він.

Бескрестнов розповів, що ЗСУ аналізують дані, отримані від людей, вибудовують вектори напрямку, руху, і військові цим користуються. Він додав, що росіяни одразу вкрали цю систему і тепер рекламують її у себе в двох областях та просять жителів її ставити.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.

Як раніше повідомлялося, розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. 

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Теги: військові системи ППО росіяни

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Росіяни вкрали український додаток «єППО»
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