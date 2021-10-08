Разумков дотепно розповів, кого запросить на день народження (відео)

Дмитро Разумков наступного дня після відставки прийшов до Ради у доброму гуморі

Сьогодні ексспікеру Ради виповнюється 38 років

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 8 жовтня, відзначає 38-й день народження. У перший день після відставки він розповів журналістам, що запросить на день народження тих, у кого є «совість».

Експікер також додав, що вчора більше десятка депутатів підходили та вибачалися за голосування про його відсторонення.

7 жовтня за відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра».

Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

Напередодні Разумков розповів, хто з оточення президента причетний до його відставки. Також Разумков заявив про намір створити власну політичну партію.

Рада сьогодні продовжить обирати нового спікера: залишилося три претенденти. Це Олексій Гончаренко, Яна Зінкевич і Руслан Стефанчук. Напередодні «слуги народу» заявили, що хочуть бачити спікером парламенту Руслана Стефанчука.

Читайте також:



