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    Разумков дотепно розповів, кого запросить на день народження (відео)

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    Дмитро Разумков наступного дня після відставки прийшов до Ради у доброму гуморі - Разумков дотепно розповів, кого запросить на день народження (відео)
    Дмитро Разумков наступного дня після відставки прийшов до Ради у доброму гуморі
    скріншот з відео

    Сьогодні ексспікеру Ради виповнюється 38 років

    Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні, 8 жовтня, відзначає 38-й день народження. У перший день після відставки він розповів журналістам, що запросить на день народження тих, у кого є «совість».

    Експікер також додав, що вчора більше десятка депутатів підходили та вибачалися за голосування про його відсторонення.

    7 жовтня за відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра».

    Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

    Напередодні Разумков розповів, хто з оточення президента причетний до його відставки. Також Разумков заявив про намір створити власну політичну партію.

    Рада сьогодні продовжить обирати нового спікера: залишилося три претенденти. Це Олексій Гончаренко, Яна Зінкевич і Руслан Стефанчук. Напередодні «слуги народу» заявили, що хочуть бачити спікером парламенту Руслана Стефанчука.

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    Теги: Верховна Рада депутат свята Дмитро Разумков парламент
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    Разумков дотепно розповів, кого запросить на день народження (відео)