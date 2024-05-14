Держсекретар США Блінкен відвідає Україну – Politico

Держдеп США не відповів на запити журналістів про коментарі щодо візиту Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну цього тижня, зокрема, приїде у Київ. Про це повідомляє Politico.

Інформацію про майбутній візит американського чиновника в Україну повідомили західним ЗМІ «троє людей, знайомих із ситуацією».

Зазначається, що точний маршрут держсекретаря США поки невідомий. Однак один із співрозмовників сказав, що дороги в Києві служби безпеки перекриють на деякий час у вівторок і середу.

Державний департамент США не відповів на численні запити журналістів про коментарі.

Нагадаємо, на початку квітня державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідав з офіційним візитом Францію та Бельгію для переговорів з широкого кола питань, включаючи обговорення ситуації в Україні, Газі та Гаїті.

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував наступ РФ на Харківщині, ймовірне збільшення чисельності російських військ та заявив, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні «обійшлася недешево».

Він заявив, що Україна зможе утримувати лінію фронту у східній частині країни, зокрема у Харківській області, та зазначив, що США і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України.