Речник Зеленського анонсував позитивні рішення щодо нових систем ППО для України

Київ активно співпрацює з США щодо нових поставок ППО

Незабаром міжнародні партнери публічно повідомлять про поставку Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

Речник Зеленського зазначив, що у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Її ключовим питанням було забезпечення України засобами ППО.

«Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги», – сказав він.

За словами Никифорова, Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою – з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.

«І очікуємо на вже публічні позитивні рішення вже найближчим часом», – наголосив прессекретар Зеленського.

Нагадаємо, Міноборони ФРН підписало новий контракт на постачання до бундесверу чотирьох систем Patriot, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем із 2028 року. Нові закупівлі передусім покликані заповнити прогалини, які виникли внаслідок постачання Україні систем ППО.

Як повідомлялося, Нідерланди, за сприяння інших країн-власників Patriot, хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. Для цього Амстердам надасть основні компоненти з власних запасів і звернуться до європейських країн з проханням додати основні компоненти.

До слова, відповідно до власних внутрішніх розрахунків НАТО, Європа має лише незначну частину можливостей протиповітряної оборони, необхідних для захисту свого східного флангу, що свідчить про масштаби вразливості континенту. У країн НАТО є лише 5% засобів протиповітряної оборони (ППО), які необхідні для захисту Центральної та Східної Європи від можливих ударів.