Держмитслужба попередила про затримки на кордоні

Пропуск через «Ужгород-автомобільний» буде тимчасово призупинено

Державна митна служба України проводитиме технічні роботи в ніч з 30 на 31 липня

Починаючи з 23:00 30 липня 2024 року Державна митна служба України проводитиме технічні роботи. Вони пов'язані з оновлення серверного програмного забезпечення, які триватимуть орієнтовно шість годин. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, під час проведення робіт пропуск через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів може здійснюватися з імовірними затримками.

Натомість пункт пропуску «Ужгород-автомобільний» Закарпатської митниці в цей період буде недоступним.

Нагадаємо, на 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону.

На 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону фото: Facebook/Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Де є можливість прогнозованого перетину кордону

Щоб побачити, на яких пунктах пропуску є можливість прогнозованого перетину кордону потрібно зайти на сайт у розділ «Завантаженість». Далі оберіть фільтр «Автобуси» та потрібну країну.

Назва черги «За розкладом» свідчить про те, що перевізнику доступна конкретна година для запису на перетин кордону, а значить можна планувати перетин кордону.

До слова, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.