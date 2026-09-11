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Politico: США вимагають від союзників по НАТО ліквідувати Міжнародний кримінальний суд

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: США вимагають від союзників по НАТО ліквідувати Міжнародний кримінальний суд
США почали кампанію проти Міжнародного кримінального суду (МКС)
фото: AP

США заявили, що «уважно стежитимуть», які союзники допоможуть у його кампанії проти суду 

Адміністрація Дональда Трампа розпочала масштабну кампанію з метою «систематичної ліквідації» Міжнародного кримінального суду (МКС), закликавши союзників по НАТО негайно денонсувати Римський статут і припинити будь-яку підтримку цієї інституції. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Під час закритої зустрічі послів НАТО в Брюсселі посланець США Метью Вітакер висунув відповідну вимогу, наголосивши, що Вашингтон уважно стежитиме за тими, хто підтримає Сполучені Штати. Паралельно американська місія розіслала документ із вимогою припинити фінансування МКС, а державний секретар Марко Рубіо звинуватив суд у посяганні на суверенітет США. Вашингтон уже запровадив санкції проти високопосадовців МКС, зокрема проти голови суду Томоко Акане, та пообіцяв посилити тиск на країни, які отримують американську допомогу, але відмовляються відкидати авторитет трибуналу.

Ця ініціатива спричинила черговий спалах напруженості всередині НАТО, де всі члени, окрім США та Туреччини, є учасниками Римського статуту. Франція та Нідерланди вже виступили на захист МКС, заявивши про свою непохитну підтримку суду, тоді як самі представники трибуналу наголосили, що продовжуватимуть виконувати свій мандат неупереджено, попри спроби зірвати їхню роботу.

Новий конфлікт розгортається на тлі й без того складних трансатлантичних відносин, обумовлених відмовою європейців приєднатися до війни США в Ірані, дискусіями щодо майбутнього альянсу в межах концепції «НАТО 3.0» та попередніми заявами Трампа стосовно Гренландії. Наразі побоювання США пов'язані з можливими розслідуваннями проти американських посадовців і військових щодо дій у минулих конфліктах та операціях у Карибському басейні.

Нагадаємо, США готові підтримувати країни НАТО у відповідь на навмисні гібридні атаки. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, коментуючи останні інциденти в Європі.

За словами Вітакера, члени Альянсу не повинні терпіти гібридні дії проти своїх територій. Він наголосив на необхідності бути готовими до таких загроз і давати їм чітку оцінку та відповідь. Водночас дипломат зазначив, що безпосередня реакція на конкретні інциденти залишається відповідальністю окремих країн, але Вашингтон підтримуватиме союзників.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО провели щорічні навчання «Північний Вікінг» поблизу Ісландії, направлені на протидію російським підводним човнам у Північній Атлантиці. Уперше в історії цих маневрів до них не долучився жоден американський корабель чи літак.

До операції, яку очолив французький контрадмірал Ніколя Молітор, залучили німецькі літаки-розвідники, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Ще два роки тому в маневрах брали участь два десантні кораблі ВМС США із морською піхотою. Наразі більшість американського флоту передислоковано до Близького Сходу та Карибського басейну.

Теги: США НАТО Міжнародний кримінальний суд

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