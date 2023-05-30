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«Слуги» візьмуться за жінок: Безугла згадала про військовий облік

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Слуги» візьмуться за жінок: Безугла згадала про військовий облік
Нардепка Безугла нагадала, що обов'язком кожного громадянина є захист Батьківщини
фото з відкритих джерел

Нардепка Безугла: «Військові зобовʼязання і служба жінок як повноцінних громадянок України – питання, до якого неминуче суспільство повернеться в теперішніх умовах»

Верховна рада ухвалила зниження граничного віку призовників з 27 до 25 років. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла наголосила, що в українському суспільстві гостро постане питання військового обліку для жінок.

«Вже зазначала, що справедливість, це і про військовий облік жінок. То ще одна історія… Військові зобовʼязання і служба жінок як повноцінних громадянок України – питання, до якого неминуче суспільство повернеться в теперішніх умовах. Стаття 65 Конституції України: «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України», – написала Безугла.

Пост Мар'яни Безуглої
Пост Мар'яни Безуглої

Також Безугла підтримала зниження граничного віку призовників. 

Нещодавно Мар’яна Безугла гостро прокоментувала впровадження жіночих купе у потягах: вона нагадала про військовослужбовиць, рівні обовʼязки та заборону виїжджати за кордон. Нардепка вважає, що українські жінки нібито все ніяк соціально не подорослішають й розповіла про власну правку в закон про військовий облік для українок, який спричинив резонанс у суспільстві. Також Безугла підняла питання щодо заборони виїзду за кордон.

Нагадаємо, що Верховна рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу. Автори документа очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Додамо, що в жовтні 2022 року набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким українки певних професій мають стати на військовий облік.

Читайте також: Рада зменшила граничний вік призовників із 27 до 25 років: що це означає
Теги: жінка Мар’яна Безугла військові

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