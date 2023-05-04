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Україна відчуває підтримку Нідерланів: Зеленський зустрівся із королем Віллемом-Александром (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна відчуває підтримку Нідерланів: Зеленський зустрівся із королем Віллемом-Александром (відео)
Зеленський перебуває з офіційним візитом у Нідерландах
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Президент висловив вдячність королю Нідерландів за всебічну підтримку

Сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Президент висловив вдячність за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни.

«Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.

Теги: президент Володимир Зеленський Нідерланди

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