Україна відчуває підтримку Нідерланів: Зеленський зустрівся із королем Віллемом-Александром (відео)

Президент висловив вдячність королю Нідерландів за всебічну підтримку

Сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Президент висловив вдячність за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни.

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«Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги заявив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Крім того, Зеленський подякував Нідерландам за увагу до України та допомогу нашим Силам оборони. І наголосив, що сказав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути лише завдяки спільним цінностям.