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    «Газпром» не зміг назвати термін запуску «Північного потоку – 2»

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    Німеччина зупинила&nbsp;сертифікацію &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - «Газпром» не зміг назвати термін запуску «Північного потоку – 2»
    Німеччина зупинила сертифікацію «Північного потоку – 2»
    фото: ЕРА

    У РФ «не готові поки що озвучити» терміни запуску газопроводу

    Російський «Газпром» не може назвати терміни введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік – 2», пише «Тасс» у понеділок, 29 листопада.

    «Зараз ми можемо тільки сказати, що проєктна компанія перебуває в тісному контакті з Федеральним мережевим агентством, терміни не готові поки що озвучити», – заявила представниця департаменту «Газпрому», який відповідає за європейські газопроводи, Олена Березіна.

    Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

    Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

    Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

    До слова, Німеччина переконує США не вводити санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Як повідомлялося, США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла. Згодом стало відомо, що США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2».

    Також оприлюднили інформацію, що «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації.

    Нагадаємо, «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі.

    Раніше депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

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    Теги: Росія енергетика Газпром Північний потік-2
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    «Газпром» не зміг назвати термін запуску «Північного потоку – 2»