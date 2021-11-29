«Газпром» не зміг назвати термін запуску «Північного потоку – 2»

У РФ «не готові поки що озвучити» терміни запуску газопроводу

Російський «Газпром» не може назвати терміни введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік – 2», пише «Тасс» у понеділок, 29 листопада.

«Зараз ми можемо тільки сказати, що проєктна компанія перебуває в тісному контакті з Федеральним мережевим агентством, терміни не готові поки що озвучити», – заявила представниця департаменту «Газпрому», який відповідає за європейські газопроводи, Олена Березіна.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

До слова, Німеччина переконує США не вводити санкцій проти «Північного потоку – 2».

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла. Згодом стало відомо, що США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2».

Також оприлюднили інформацію, що «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації.

Нагадаємо, «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі.

Раніше депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

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