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Одеський воєнком Борисов «позичив» купу грошей у пенсіонера 1936 року народження: нові деталі скандальної справи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Одеський воєнком Борисов «позичив» купу грошей у пенсіонера 1936 року народження: нові деталі скандальної справи
Представник НАЗК: Стосовно одеського воєнкома Євгена Борисова та перевірки його активів в Іспанії ми працювали близько десяти місяців
фото: Одеський обласний ТЦК/Facebook

Ексвоєнком-мільйонер стверджує, що позичив найбільшу частину своїх коштів у людини, яка на момент перевірки вже померла

Перевірка активів ексначальника ТЦК Одещини Євгена Борисова в Іспанії тривала близько десяти місяців. Як з’ясувалося, значну частину своїх коштів він нібито отримав у борг від різних осіб. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Депутати ховають свої статки просто у Верховній Раді. НАЗК б’є тривогу».

«Стосовно одеського воєнкома Євгена Борисова та перевірки його активів в Іспанії ми працювали близько десяти місяців. Було дуже широке коло осіб, через яких Борисов, як він сам пояснював, отримував ці кошти», – зазначив керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій НАЗК Дмитро Соколов.

За словами Соколова, найбільшу частину коштів Борисов позичив у людини 1936 року народження, яка вже померла, і НАЗК не змогло з'ясувати у неї деталі.

«Причому перед тим, як померти, ця людина позичила Борисову всі кошти, що заробила за життя. І всі ці версії треба перевіряти», – наголосив керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій НАЗК.

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Згодом Печерський суд Києва 26 грудня 2024 року обрав запобіжний захід одеському ексвійськкому Євгену Борисову у вигляді утримання під вартою з можливістю вийти під заставу. Борисова затримали втретє. Це сталося 25 грудня після того, як за нього внесли заставу у розмірі 39,364 мільйона гривень. Також йому повідомили про нові підозри за наступними статтями Кримінального кодексу України.

Як відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Видання зазначає, що, згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

«Главком» зауважував, що АРМА забрала в управління іспанську нерухомість сім’ї одіозного ексвоєнкома Борисова. АРМА дісталися: будинок площею 857 кв. м в іспанському курортному містечку Марбелья вартістю €4 млн (близько 158 млн грн), який у грудні 2022 року придбала матір Борисова; нежитлове офісне приміщення загальною площею 223,9 кв. м., розташоване у тому ж місті Марбелья (Іспанія). Нерухомість вартістю €510 тис. (приблизно 20 млн грн) оформила на себе дружина Борисова у лютому 2023 року.

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Теги: Одеса декларація НАЗК

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