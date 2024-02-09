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Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика

Христина Петренко
glavcom.ua
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
Скабєєва: «Бідний Залужний! Давайте його пошкодуємо! Він з Росією воює!»
скріншот з відео

Російський військовий експерт, запрошений на пропагандистську телепрограму, визнав талант колишнього головнокомандувача ЗСУ

В ефірі телевізійної програми російської пропагандистки Ольги Скабєєвої запрошений військовий експерт Костянтин Сівков наважився похвалити Залужного і визнав, що той є талановитим воєначальником, оскільки у складних умовах зміг зупинити армію РФ. Від почутого у ведучої сталася справжня істерика. На цей епізод звернув увагу український блогер Денис Казанський.

«У тих умовах, в яких він опинився, досягнути тих результатів...», – розпочав розвивати свою думку постійний учасник пропагандистських телепрограм, але Скабєєва одразу закрила йому рота.

«В яких умовах? Давайте його пошкодуємо! Він з Росією воює!», – істерично репетувала пропагандистка.

«В умовах, коли не було панування в повітрі, а панування повністю у Росії», – намагався пояснити свою думку Костянтин Сівков.

«Залужний – кривавий убивця! Він віддає накази про вбивство російських солдатів! О Боже, немає переваги у повітрі у Залужного!» – не дала договорити йому ведуча програми, покликаної висміювати Україну та її армію.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Вони обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову». Він заявив, що прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Як зазначив міністр оборони Рустем Умєров, війна «не залишається однаковою та вимагає змін». 

Рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного прокоментував і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, воно було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Також Подоляк уточнив, що серед причин – потреба у пошуку нових функціональних та високотехнологічних рішень для можливості утримання та розвитку ініціативи, а також важливість запуску процесу реформування управлінських принципів в армії.

Згодом на сайті президента України з'явився указ №59/2024 про звільнення Залужного. Зазначимо, що Зеленський запропонував Залужному й надалі залишатися у команді України.

Натомість генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України.  

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Теги: війна Ольга Скабєєва звільнення Валерій Залужний Олександр Сирський

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