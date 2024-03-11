Стало відомо, чому Макрон затягує з візитом до України

За даними одного з французьких дипломатів, Макрон хоче приїхати в Україну «з відчутними результатами»

Як повідомили журналісти, планування візиту президента Франції не пов’язане з міркуваннями безпеки

Візит президента Франції Емманюеля Макрона до України, який був запланований ще на лютий, відкладається через те, що французький лідер хоче привезти до Києва «відчутні результати». Про це повідомляє Politico з посиланням на оточення Макрона.

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Представник Єлисейського палацу наголосив, що планування візиту президента Франції не пов’язане з міркуваннями безпеки, щодо них «немає жодних занепокоєнь».

Французький дипломат, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, додав, що Макрон хоче «взяти необхідний час» для дискусій із союзниками, щоб відвідати Україну «з відчутними результатами».

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«Потрібно трохи часу, щоб (укласти – «Главком») різні коаліції та їхні операційні зобов'язання з нашими партнерами», – додав він.

Нагадаємо, візит президента Франції Еммануеля Макрона до України має відбутися найближчими тижнями.

Як повідомлялося, у разі активізації і наступу окупантів в бік Одеси або Києва, президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант відправки військових в Україну.

До слова, президент Володимир Зеленський та очільник Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову та обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.