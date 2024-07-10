Україна та Люксембург підписали безпекову угоду

Фріден та Зеленський підписали безпекову угоду між країнами

Угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні разом із прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про це повідомив очільник нашої держави в Telegram.

За словами Зеленського, Люксембург продовжуватиме надавати військову допомогу Україні й буде надалі підтримувати захист життя наших людей.

Зокрема, угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами.

«Люксембург підтримує санкції проти Росії, наше подальше зміцнення на європейському та євроатлантичному напрямках – вступ України в ЄС і НАТО, – а також допомагатиме захисту та відновленню нашої культурної спадщини», – розповів президент.

🇺🇦🇱🇺Президент України Зеленський та прем’єр Люксембургу Люк Фріден у Вашингтоні підписали безпекову угоду між державами.



📽Zelenskiy / Official pic.twitter.com/y7DXer9Ldn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 10, 2024

Як повідомлялося, Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО. Зокрема, під час саміту НАТО, який вчора стартував у Вашингтоні, йтиметься про збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.