Суддя Конституційного Головатий отримав посаду у Венеційській комісії

За досить тривалий час діяльності в межах комісії Головатий обіймав різні керівні посади

6 грудня 2023 року Венеційська комісія на ротаційній основі оновила керівний склад робочих органів на наступний дворічний період. Члена Венеційської Комісії від України, суддю Конституційного Суду України Сергія Головатого обрано Головою підкомісії з правовладдя («верховенства права»). Про це йдеться на сайті Конституційного суду.

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Сергій Головатий входив до складу бюро комісії. За досить тривалий час діяльності в межах Венеційської комісії він обіймав різні керівні посади в системі робочих органів комісії: був віцепрезидентом та членом бюро, головою підкомісії з правовладдя («верховенства права»), а також представником Парламентської асамблеї Ради Європи в комісії.

Крім того, у 2016 році за вагомий особистий внесок в роботу Венеційської комісії Сергія Головатого нагороджено спеціальною медаллю Pro Merito («За заслуги»).

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Зауважимо, за статутом Венеційської комісії до складу бюро входять сім її членів: президент, три віцепрезиденти та чотири інші члени Комісії.

Європейська комісія «За демократію через право», відома як Венеційська Комісія, заснована 1990 року, після падіння Берлінського муру як інструмент невідкладної допомоги в конституційному будівництві під час демократичних змін.

З часом вона стала всесвітньо визнаним незалежним міжнародним форумом, який сприяє поширенню Європейської конституційної спадщини, заснованої на тріаді спільних для всієї Європи цінностях – правдивій демократії, правах людини та верховенстві права (правовладді).