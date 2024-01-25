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Вступ до ЄС: Україна узгодила з єврокомісаром деталі майбутніх переговорів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вступ до ЄС: Україна узгодила з єврокомісаром деталі майбутніх переговорів
фото: Ольга Стефанішина/Твіттер

Ольга Стефанішина: «Домовилися про кроки для стійкого впровадження чотирьох рекомендацій, початок скринінгу законодавства, за яким будуть зустрічі урядової команди»

Сьогодні, 25 січня, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї обговорили структуру переговорів про вступ України до ЄС. Про це Стефанішина повідомила в соцмережі X.

«Продуктивна зустріч з Олівером Варгеї про структуру європейсько-українських переговорів. Домовилися про кроки для стійкого впровадження чотирьох рекомендацій, початок скринінгу законодавства, за яким будуть зустрічі урядової команди й представників генерального директорату Єврокомісії з питань переговорів про розширення, а також підготовку переговорної рамки», – зазначила вона.

Віцепрем'єрка наголосила, що Україна спроможна рухатися у всіх цих питаннях. 

Також за участі Стефанішиної у Брюсселі пройшла стартова нарада для перевірки законодавства України на відповідність до законодавства ЄС.

За словами віце-прем'єра, Україна розробить дорожні карти щодо верховенства права, вільного пересування людей, реформи державного управління.

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС. 

Як повідомлялося, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує все те, що необхідно для реального початку переговорів про вступ в ЄС, а усі рішення, які наша держава мала ухвалити – вже ухвалені.

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Теги: Ольга Стефанішина Європейський союз

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