Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон уперше прокоментував вирок Ле Пен

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Макрон уперше прокоментував вирок Ле Пен
За словами президента Франції, всі учасники судових процесів мають право на апеляцію
фото: Depositphotos

Паризький суд визнав Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів

Президент Франції Еммануель Макрон вперше прокоментував вирок очільниці ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. За словами французького лідера, закон однаковий для всіх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bfmtv.

Речниця французького уряду Софі Пріма, цитуючи Макрона, згадала про три ключові пункти:

  • правосуддя є незалежним;
  • погрози на адресу суддів є абсолютно неприйнятними;
  • всі мають право на рівне правосуддя і що закон однаковий для всіх.

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади.

Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років.

Разом із Ле Пен, ще вісім депутатів Європарламенту були визнані винними в привласненні коштів у справі парламентських помічників «Національного об'єднання».

Обвинувачення просило призначити Ле Пен п'ять років тюремного ув'язнення та негайну п'ятирічну заборону обіймати державні посади, що завадило б їй балотуватися на заміну Еммануелю Макрону у 2027 році.

До слова, про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні 2024 року. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон Франція Марін Ле Пен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд визнав винною Марін Ле Пен
Ле Пен визнано винною у розтраті коштів ЄС – The Telegraph
31 березня, 12:46
Зеленський зробив заяву про термінову зустріч у Києві
Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо контингенту миротворців
28 березня, 18:59
Депардьє звинувачують у домаганнях
Прокуратура вимагає півтора року тюрми для Депардьє у справі про домагання
27 березня, 20:22
Продукт, що продається під торговою маркою La Roche-Posay, містить пероксид бензоїлу, який за певних умов може перетворитися на канцерогенну речовину
Світовий косметичний бренд відкликає всі партії у США: що було виявлено у кремі
12 березня, 11:35
ЗСУ залишаються «головною гарантією безпеки», наголосив Себастьєн Лекорню
Франція виступила проти демілітаризації України
11 березня, 14:25
Громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками: опитування
Громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками: опитування
9 березня, 07:42
Згідно з іншим опитуванням, лідером симпатій українців виявився президент Франції Емманюель Макрон
Рейтинг Макрона у Франції зріс через підтримку України
8 березня, 05:03
«Франція пропонує Україні розвідувальні дані», – заявив Лекорню
Зупинка обміну розвідданими США з Україною. Франція знайшла вихід
6 березня, 11:39
Макрон розповів, скільки людей планує мобілізувати Росія до 2030 року
Макрон розповів, скільки людей планує мобілізувати Росія до 2030 року
5 березня, 21:33

Політика

Макрон уперше прокоментував вирок Ле Пен
Макрон уперше прокоментував вирок Ле Пен
Президентка Європейського центробанку розкритикувала нові мита Трампа
Президентка Європейського центробанку розкритикувала нові мита Трампа
Американська конгресменка хоче зобов'язати Маска здавати тести на наркотики
Американська конгресменка хоче зобов'язати Маска здавати тести на наркотики
Іран поскаржився в ООН на погрози Трампа
Іран поскаржився в ООН на погрози Трампа
Після скандального візиту Джей Ді Венса до Гренландії їде прем’єрка Данії
Після скандального візиту Джей Ді Венса до Гренландії їде прем’єрка Данії
Команда Трампа використовувала Gmail для державних справ – The Washington Post
Команда Трампа використовувала Gmail для державних справ – The Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
51K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
45K
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
41K
Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу. У списку – шестеро українців
27K
СБУ повідомила деталі затримання політексперта з «пулу Медведчука»

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua