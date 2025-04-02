Макрон уперше прокоментував вирок Ле Пен

Паризький суд визнав Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів

Президент Франції Еммануель Макрон вперше прокоментував вирок очільниці ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. За словами французького лідера, закон однаковий для всіх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bfmtv.

Речниця французького уряду Софі Пріма, цитуючи Макрона, згадала про три ключові пункти:

правосуддя є незалежним;

погрози на адресу суддів є абсолютно неприйнятними;

всі мають право на рівне правосуддя і що закон однаковий для всіх.

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади.

Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років.

Разом із Ле Пен, ще вісім депутатів Європарламенту були визнані винними в привласненні коштів у справі парламентських помічників «Національного об'єднання».

Обвинувачення просило призначити Ле Пен п'ять років тюремного ув'язнення та негайну п'ятирічну заборону обіймати державні посади, що завадило б їй балотуватися на заміну Еммануелю Макрону у 2027 році.

До слова, про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні 2024 року. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.