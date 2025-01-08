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У Стефанчука з'явився новий прессекретар

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Стефанчука з'явився новий прессекретар
Вадим Колодійчук у 2016-2017 роках був ведучим гостьової студії «Live» на каналі «112 Україна»
фото: Вадим Колодійчук/Facebook

Вадим Колодійчук припинив свою роботу як ведучий в етері телеканалу «Рада» через нове призначення

Сьогодні, 8 січня, журналіста і телеведучого Вадима Колодійчука призначили новим прессекретарем голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Колодійчук зауважив, що припиняє свою роботу як ведучий в етері телеканалу «Рада».

«Зараз знайомлюся з працівниками апарату та входжу у курс справ. Цього понеділка був останній ефір на телеканалі «Рада» у марафоні «Єдині новини». Дякую колегам за спільні телепроєкти», – сказав Колодійчук.

Зауважимо, попередня прессекретарка голови парламенту Катерина Лисенко повідомила, що не працює на цій посаді вже з 17 грудня 2024 року.

Що відомо про Вадима Колодійчука

Вадим Колодійчук здобув освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого за спеціальністю «Диктор та ведучий програм телебачення».

Свою кар'єру в журналістиці Колодійчук розпочав у 2010 році, працюючи ведучим ранкових новин, журналістом і диктором на телеканалі UBC. Згодом став кореспондентом програми «Репортер» та журналістом проєкту «Абзац» на «Новому каналі», а також обіймав посади випускового редактора ранкових випусків і ведучого денних новин на «24 каналі».

У період 2016-2017 років Вадим Колодійчук був ведучим гостьової студії «Live» на телеканалі «112 Україна», який у 2021 році припинив мовлення за рішенням РНБО. Водночас він одружився з журналісткою ранкової програми «112 хвилин» Оленою Морозовою. З 2017 по 2021 рік Колодійчук працював шеф-редактором телеканалу Obozrevatel TV, а також вів програми «Підсумки дня», «Гостре питання» та «Oboz Talk».

У грудні 2021 року Колодійчук приєднався до команди оновленого парламентського телеканалу «Рада», ставши ведучим вечірнього токшоу «Офіційно». З лютого 2022 року брав участь у роботі каналу в межах всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

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Теги: Руслан Стефанчук Верховна Рада журналіст телебачення політика кадрові зміни

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