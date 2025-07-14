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У структурах, пов’язаних із Національною службою здоровʼя пройшли обшуки? Заява МОЗ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У структурах, пов’язаних із Національною службою здоровʼя пройшли обшуки? Заява МОЗ
Нинішнє керівництво МОЗ не є фігурантами жодного кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами
фото: koda.gov.ua

Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я нагадали, що постійно співпрацюють з правоохоронними органами у розслідуваннях зловживань з боку керівників медзакладів

Інтернет-видання «Українська правда» поширило неправдиву інформацію про нібито проведення обшуків у структурах, пов’язаних із Національною службою здоровʼя, та про участь керівництва Міністерства охорони здоров’я у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

«Нинішнє керівництво МОЗ не є фігурантами жодного кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами та не має жодного відношення до оприлюднених у публікації припущень. МОЗ та НСЗУ залишаються відкритими до співпраці з правоохоронними органами у питаннях, пов’язаних із використанням коштів програми медичних гарантій», – йдеться у заяві.

Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я нагадали, що постійно співпрацюють з правоохоронними органами у розслідуваннях зловживань з боку керівників медзакладів при використанні коштів програми медичних гарантій. Протягом 2024 року правоохоронними органами було здійснено супровід 103 таких кримінальних проваджень, винесено 73 підозри та складено 55 обвинувачувальних актів. За перший квартал 2025 року – таких справ 105, вже винесено 52 підозри та 45 обвинувачувальних актів.

Йдеться про справи, повʼязані зі зловживаннями керівництвом медзакладів в рамках використання коштів програми медичних гарантій та маніпуляціями з даними Електронної системи охорони здоровʼя – надання медичних послуг неіснуючим або померлим пацієнтам, надання удаваних медичних послуг, створення фіктивних направлень, та інше.

Нагадаємо, видання писало, що Національна поліція та прокуратура 14 липня проводять обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоровʼя.

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Теги: обшук Міністерство охорони здоров'я

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