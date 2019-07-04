У Вакарчука пояснили, як треба підвищувати зарплати депутатам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз в парламенті є 426 депутатів, з яких дві третини не ходять на роботу або не реєструють законопроекти, - активіст

Можна прив’язати зарплату депутата до ефективності роботи в парламенті, - Юрчишин

Заступник голови партії «Голос» і громадський діяч Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» пояснив, як треба підвищувати зарплати депутатам.

За словами Юрчишина, можна прив’язати зарплату депутата до ефективності, до відвідування, до подачі законопроектів, які будуть прийняті, і знімати зарплату з тих, хто бойкотує роботу, бо прийшов в парламент, щоб сховатися за депутатською недоторканістю.

«Зараз в парламенті є 426 депутатів, з яких дві третини не виконують свої обов’язки адекватно. Вони не ходять на роботу, не реєструють законопроекти або реєструють для проформи, як законопроект про «е-декларування», просто насміхаючись з процесу нормотворчості. Вони не подають правок, не відвідують комітетів», - стверджує активіст.

Юрчишин зазначає, що фонд депутатської зарплати достатньо великий. «Його можна розподілити, і депутати, які нормально працюють, зможуть отримувати гідну зарплату. Таким чином у нас через кілька каденцій не буде тих, хто працює погано, і якість роботи парламенту підвищиться», - вважає заступник партії «Голос».

Нагадаємо, Тимошенко присоромила Вакарчука, що той не ходив на роботу у Раду.

Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».