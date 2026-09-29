Прем’єр Угорщини відповів прокуратурі на підозру у крадіжці телефона

Петер Мадяр заявив, що не вважає свої дії злочином і готовий відповідати перед законом

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на розслідування щодо інциденту з мобільним телефоном, який він нібито забрав у чоловіка та викинув у Дунай у 2024 році. Політик заперечує, що вчинив злочин, і заявив про готовність відповідати за свої дії. Про це Мадяр заявив після рішення угорського парламенту призупинити його депутатську недоторканність, пише «Главком».

Парламент Угорщини 28 вересня проголосував за позбавлення Мадяра імунітету. Рішення підтримали 139 депутатів, проти та утриманих не було. Це відкриває прокуратурі можливість продовжити розслідування щодо політика.

Сам Мадяр раніше закликав депутатів своєї партії підтримати зняття імунітету. Він заявив, що людина, якій нічого приховувати, не повинна боятися відповідальності перед законом. «Я не вчинив злочину, я беру на себе відповідальність за всі свої дії», – сказав угорський прем’єр під час парламентського засідання.

За версією прокуратури, інцидент стався в ніч на 21 червня 2024 року в одному з нічних клубів Будапешта. Чоловік знімав Мадяра на мобільний телефон, після чого між ними виникла суперечка. За даними слідства, політик забрав телефон, а згодом кинув його в Дунай. Пристрій пізніше дістали з води за допомогою водолазів.

Мадяр не погоджується з юридичною оцінкою своїх дій. Він заявляв, що справа є політично мотивованою та що прокуратура намагається використати її для дискредитації його особисто.

Паралельно Мадяр різко розкритикував Генеральну прокуратуру через розслідування справи фондів Національного банку Угорщини. Він іронічно заявив, що може кинути документи у Дунай, аби правоохоронці нарешті почали допитувати відповідальних за справу.

«Можливо, мені варто кинути в Дунай документи фондів МНБ, і тоді прокуратура нарешті допитала б разом зі мною тих, хто вкрав 700 млрд форинтів», – написав політик. Він також запитав, чи не відправила б прокуратура в такому разі кількох водолазів у річку.

Раніше прокуратура вже зверталася до Європейського парламенту з проханням позбавити Мадяра імунітету у цій справі. Однак Європарламент не задовольнив запит, після чого провадження було припинене. Після переходу Мадяра до угорського парламенту розслідування поновили, а прокуратура звернулася вже до національного парламенту.

Після рішення парламенту угорські правоохоронці отримали можливість продовжити процесуальні дії у справі. Водночас Мадяр продовжує наполягати, що не вважає свої дії крадіжкою, а його вина наразі не встановлена судом.