Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна посилює оборонне партнерство з Данією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна посилює оборонне партнерство з Данією
Михайло Федоров та міністр оборони Данії Єппе Бруус провели зустріч
фото: Міноборони

Під час зустрічі міністрів оборони України та Данії обговорювалася реалізація Drone Deal між країнами

Україна та Данія працюють над розширенням оборонного партнерства за деякими ключовими напрямами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Йдеться про фінансування українського виробництва, розвиток антибалістичних спроможностей, підготовка військових та залучення додаткових ресурсів для потреб Сил оборони.

«Михайло Федоров подякував Данії за послідовну підтримку України та внесок у ключові оборонні пріоритети. Йдеться, зокрема, про підтримку Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Чеської ініціативи, а також ефективної «данської моделі». Окремо було відзначено роль Данії у питанні передачі Україні літаків F-16. Це важливий внесок у розвиток українських повітряних спроможностей», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окремий важливий напрям – модернізація тренувального центру для підготовки українських воїнів. Данія продовжує цей проєкт, який допомагає підвищувати якість підготовки особового складу української армії.

Під час зустрічі Михайла Федорова з міністром оборони Данії Єппе Бруусом у Києві обговорювалася реалізація Drone Deal між країнами.

«Україна готова ділитися з партнерами досвідом та інноваціями, які працюють на полі бою. Це основа win-win співпраці: Україна отримує більше засобів для фронту, а Данія – доступ до українського бойового досвіду, даних і технологій сучасної війни. Окремо сторони обговорили можливість запуску спільних програм в інноваціях для підтримки стартапів у сфері безпекових рішень в обох країнах», – наголошує Міноборони.

Ще один важливий напрям співпраці, як наголошує Міноборони, – спільний антибалістичний проєкт. Україна розраховує на підтримку Данії та інших партнерів у розробці власного європейського рішення проти балістичних загроз.

Під час зустрічі данської делегації із заступником міністра оборони з європейської інтеграції Сергієм Боєвим сторони також обговорили можливість розблокування коштів European Peace Facility (EPF) на нові внески в оборону України. Йдеться про €6 млрд, які можна спрямувати на критичні потреби Сил оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив, що найближчі місяці є вирішальними у війні Росії проти України. За його словами, цю перевагу потрібно максимально використати, щоб примусити ворога до миру.

Читайте також:

Теги: Міноборони Данія Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які реформи у закупівлях, аудиті та контролі має виконати Україна для отримання нового фінансування ЄС
Що треба зробити Україні в закупівлях і фінконтролі, щоб отримати 8,35 млрд євро від ЄС
30 травня, 20:02
Новобранці 118-ї окремої механізованої бригади тренуються поблизу лінії фронту, Запорізька область, квітень 2026 року
Що передбачає армійська реформа та як її оцінюють військові?
19 червня, 15:00
Апаратно-програмний комплекс NEO-1 має низку переваг перед іншими інженерними засобами
На озброєнні ЗСУ з'явився новий робот-сапер
10 червня, 08:22
Наступним етапом реформи стане комплексна зміна системи рекрутингу та мобілізації
Україна запустила найбільшу реформу військової служби з початку війни
12 червня, 19:07
Черги на російських заправках стали звичним явищем після ударів по НПЗ
Бензин у Росії б'є цінові рекорди – влада ділить пальне для своїх
18 червня, 04:06
Федоров показав партнерам ураження Московського НПЗ
«Рамштайн»: партнери оголосили про мільярдні пакети для України
19 червня, 09:57
Насамперед звільнять військовослужбовців із найбільшою вислугою років
Міноборони визначило, хто перший у черзі на звільнення з армії
14 червня, 21:34
Україна й Німеччина домовилися про розвиток антибалістики та спільне виробництво НРК
Оборонна угода України та Німеччини: що передбачає
18 червня, 18:58
Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованих територіях
Україна «розчищає шлях» для удару по Кримському мосту – британська розвідка
27 червня, 22:00

Політика

Посилення співпраці України та Південної Кореї: Сибіга підбив підсумки візиту до Сеула
Посилення співпраці України та Південної Кореї: Сибіга підбив підсумки візиту до Сеула
Україна посилює оборонне партнерство з Данією
Україна посилює оборонне партнерство з Данією
Аномальна спека. Шмигаль дав доручення підприємствам енергосектору
Аномальна спека. Шмигаль дав доручення підприємствам енергосектору
Зеленський познущався над Путіним, який 15 разів оголошував дату захоплення Донбасу
Зеленський познущався над Путіним, який 15 разів оголошував дату захоплення Донбасу
ЄС затвердив механізм фінансування закупівлі зброї для України
ЄС затвердив механізм фінансування закупівлі зброї для України
Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції
Президент відзначив українців нагородами до Дня Конституції

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua