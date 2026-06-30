Україна посилює оборонне партнерство з Данією

Під час зустрічі міністрів оборони України та Данії обговорювалася реалізація Drone Deal між країнами

Україна та Данія працюють над розширенням оборонного партнерства за деякими ключовими напрямами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Йдеться про фінансування українського виробництва, розвиток антибалістичних спроможностей, підготовка військових та залучення додаткових ресурсів для потреб Сил оборони.

«Михайло Федоров подякував Данії за послідовну підтримку України та внесок у ключові оборонні пріоритети. Йдеться, зокрема, про підтримку Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Чеської ініціативи, а також ефективної «данської моделі». Окремо було відзначено роль Данії у питанні передачі Україні літаків F-16. Це важливий внесок у розвиток українських повітряних спроможностей», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окремий важливий напрям – модернізація тренувального центру для підготовки українських воїнів. Данія продовжує цей проєкт, який допомагає підвищувати якість підготовки особового складу української армії.

Під час зустрічі Михайла Федорова з міністром оборони Данії Єппе Бруусом у Києві обговорювалася реалізація Drone Deal між країнами.

«Україна готова ділитися з партнерами досвідом та інноваціями, які працюють на полі бою. Це основа win-win співпраці: Україна отримує більше засобів для фронту, а Данія – доступ до українського бойового досвіду, даних і технологій сучасної війни. Окремо сторони обговорили можливість запуску спільних програм в інноваціях для підтримки стартапів у сфері безпекових рішень в обох країнах», – наголошує Міноборони.

Ще один важливий напрям співпраці, як наголошує Міноборони, – спільний антибалістичний проєкт. Україна розраховує на підтримку Данії та інших партнерів у розробці власного європейського рішення проти балістичних загроз.

Під час зустрічі данської делегації із заступником міністра оборони з європейської інтеграції Сергієм Боєвим сторони також обговорили можливість розблокування коштів European Peace Facility (EPF) на нові внески в оборону України. Йдеться про €6 млрд, які можна спрямувати на критичні потреби Сил оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров на пресконференції після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив, що найближчі місяці є вирішальними у війні Росії проти України. За його словами, цю перевагу потрібно максимально використати, щоб примусити ворога до миру.