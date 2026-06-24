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Україна повернула чотирьох моряків, яких затримав Іран в Ормузькій протоці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна повернула чотирьох моряків, яких затримав Іран в Ормузькій протоці
КВІР у квітні затримав грецький контейнеровоз, на боту якого було чотири українських члени екіпажу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей»

Чотирьох українських моряків, які з квітня перебували під вартою в Ірані, повернули в Україну. Вони вже зустрілися з родинами. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає «Главком» з посиланням на lb.ua.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав грецький контейнеровоз, на борту якого перебували четверо громадян України. Після цього Міністерство закордонних справ України, Департамент консульської служби та посольство України в Греції оперативно встановили особи моряків і підтримували постійний зв’язок із судновласником та їхніми родинами.

Зазначається, що упродовж усього часу Україна вела активну роботу з усіма залученими сторонами та відповідними установами для вирішення ситуації.

«Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану. Зараз вони у безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний. Ми вдячні колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення наших моряків. Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей», – наголосив Тихий.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення безперешкодного руху суден через Ормузьку протоку. За його словами, напередодні через цей водний шлях пройшла рекордна кількість нафтових танкерів. Американський лідер підкреслив успіхи Вашингтона в управлінні цією ситуацією, зауваживши, що отримані обсяги нафти перевищили попередні історичні показники.

Теги: МЗС Іран українські моряки

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