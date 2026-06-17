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Reuters дізнався про фонд на 300 млрд доларів для відновлення Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Reuters дізнався про фонд на 300 млрд доларів для відновлення Ірану
Механізм почне працювати лише після підписання остаточної угоди між США та Іраном
фото: Getty Images

Тегеран спочатку вимагав від США 400 млрд доларів компенсації за збитки

У рамковій угоді між США та Іраном передбачено створення приватного інвестиційного фонду обсягом 300 млрд доларів для залучення коштів в іранську економіку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів, пише «Главком».

За даними агентства, понад 150 млрд доларів із запланованої суми вже мають попередні зобов’язання від інвесторів із США, країн Перської затоки, Азії, Південної Америки та Африки.

Фонд стане частиною ширшої угоди між Вашингтоном і Тегераном після досягнення рамкових домовленостей щодо припинення війни, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та врегулювання суперечок навколо іранської ядерної програми.

За інформацією Reuters, фонд не фінансуватиметься державними коштами та працюватиме як приватний інвестиційний механізм. Кошти планують спрямувати на енергетику, транспорт, логістику та промисловість.

Джерела агентства зазначають, що Тегеран спочатку вимагав від США 400 млрд доларів компенсації за збитки, завдані війною, однак Вашингтон відмовився від такого формату. Натомість сторони погодилися на створення окремого інвестиційного фонду.

Очікується, що механізм почне працювати лише після підписання остаточної угоди між США та Іраном. За попереднім планом, після підписання меморандуму сторони матимуть 60 днів для узгодження конкретних проєктів та структури управління фондом.
 
 Раніше повідомлялось, що у швейцарському місті Женева 19 червня відбудеться офіційна церемонія підписання мирної угоди між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Ця подія має стати ключовим кроком для стабілізації ситуації на Близькому Сході та відновлення світової економічної прогнозованості. 

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Теги: Іран США

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