Президентка Швейцарії оголосила суму допомоги Україні

Віола Амхерд: «Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України»

Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період з 2025 до 2028 року. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

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«Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту»,– заявила вона.

За її словами, політичним компасом відбудови слугують принципи Лугано закладені на конференції з питань відновлення України в липні 2022-го року.

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«На підтримку України Швейцарія запланувала на період наступної стратегії з міжнародної співпраці з 2025 до 2028 року 1,5 млрд франків», – заявила президент Швейцарії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 15 січня, прибув із робочим візитом до Швейцарії, провів зустріч із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд.

