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    ОБСЄ повідомила про систематичні перешкоди роботі спостерігачів на Донбасі

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    Пересування спостерігачів місії блокують збройні формування - ОБСЄ повідомила про систематичні перешкоди роботі спостерігачів на Донбасі
    Пересування спостерігачів місії блокують збройні формування
    фото з відкритих джерел

    Представники місії закликали до негайного усунення обмежень, які перейшли на новий рівень, фактично перешкоджаючи роботі спостерігачів

    Чинна глава ОБСЄ, Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде і Генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили стурбованість систематичними перешкодами свободі пересування, з якими стикається СММ ОБСЄ в Україні, в непідконтрольних Уряду України районах, особливо в Луганській області, повідомляє пресслужба ОБСЄ.

    Лінде і Шміт закликали до негайного усунення обмежень, які перейшли на новий рівень, фактично перешкоджаючи роботі СММ.

    «За минулий тиждень пересування патрулів СММ ОБСЄ через лінію зіткнення було заблоковано збройними формуваннями в декількох місцях в Луганській області і двічі в Донецькій області», – йдеться у повідомленні.

    При цьому наголошується, що СММ повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України.

    «Необмежений і безумовний доступ в усі райони необхідний для забезпечення ефективного моніторингу та звітності про ситуацію в галузі безпеки, а також для виконання інших передбачених мандатом завдань. Мандат також наказує місії повідомляти про будь-які обмеження її свободи пересування або інші перешкоди для виконання її мандата», – йдеться у повідомленні.

    До слова, Російська Федерація взялася із новим завзяттям дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності. Про це в коментарі «Главкому» заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

    Також відомо, що РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння. Разом з тим Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною».

    На тлі погроз із РФ Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини. Колишній уряд ФРН відмовився допомагати Україні з озброєнням.

    Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн. Крім того, напередодні посольство США попередило своїх громадян про військову активність Росії на кордоні з Україною.

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    Теги: МЗС ОБСЄ Донбас Україна озброєння
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    ОБСЄ повідомила про систематичні перешкоди роботі спостерігачів на Донбасі