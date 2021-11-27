ОБСЄ повідомила про систематичні перешкоди роботі спостерігачів на Донбасі

Представники місії закликали до негайного усунення обмежень, які перейшли на новий рівень, фактично перешкоджаючи роботі спостерігачів

Чинна глава ОБСЄ, Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде і Генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили стурбованість систематичними перешкодами свободі пересування, з якими стикається СММ ОБСЄ в Україні, в непідконтрольних Уряду України районах, особливо в Луганській області, повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Лінде і Шміт закликали до негайного усунення обмежень, які перейшли на новий рівень, фактично перешкоджаючи роботі СММ.

«За минулий тиждень пересування патрулів СММ ОБСЄ через лінію зіткнення було заблоковано збройними формуваннями в декількох місцях в Луганській області і двічі в Донецькій області», – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що СММ повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України.

«Необмежений і безумовний доступ в усі райони необхідний для забезпечення ефективного моніторингу та звітності про ситуацію в галузі безпеки, а також для виконання інших передбачених мандатом завдань. Мандат також наказує місії повідомляти про будь-які обмеження її свободи пересування або інші перешкоди для виконання її мандата», – йдеться у повідомленні.

До слова, Російська Федерація взялася із новим завзяттям дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності. Про це в коментарі «Главкому» заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також відомо, що РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння. Разом з тим Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною».

На тлі погроз із РФ Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини. Колишній уряд ФРН відмовився допомагати Україні з озброєнням.

Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн. Крім того, напередодні посольство США попередило своїх громадян про військову активність Росії на кордоні з Україною.

Читайте також: