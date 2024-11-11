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Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра
Сігер Ісіба переобраний на посаду прем'єра Японії
фото: Kim Kyung-Hoon

Парламент Японії переобрав Сігеру Ісібу на посаду прем'єр-міністра

Нижня палата парламенту Японії (Палата представників) переобрала лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Сігер Ісібу на посаду прем'єр-міністра. Про це пише Kyodo News.

У першому турі голосування жоден із кандидатів не набрав потрібних для перемоги 233 голосів у 465-місцевій палаті. У результаті голосування відбулося між двома головними претендентами – Ісібою та лідером основної опозиційної Конституційно-демократичної партії (КДП) Японії, що посилилася за підсумками парламентських виборів, Єсіхіко Нодою. Ісіба отримав 221 голос, Нода – 160, і тим самим Ісіба зберіг посаду прем'єра.

До цього Ісібу обрали прем'єром у верхній палаті парламенту (палаті радників), де у правлячої коаліції у складі ЛДП та партії «Комейто» – більшість.

Пізніше 11 листопада Ісіба має сформувати новий склад кабінету міністрів, у ньому очікуються мінімальні зміни. Однак, зазначає Kyodo, тепер Ісіба може стати на чолі уряду меншості, у зв'язку з чим коаліції потрібно більше дослухатися вимог опозиції. Зокрема, опозиційні партії можуть посилювати тиск із вимогами політичних реформ.

До початку нинішньої парламентської сесії у правлячій коаліції висловлювали бажання працювати з опозиційною Демократичною партією для народу. «Я займу чесну позицію до всіх партій. Важливо гарантувати, що Японія – мирна країна, а добробут народу покращується. Тут ми мислимо однаково з Демократичною партією для народу і КДП», – заявив Ісіба раніше журналістам.

Також перед сесією Ісіба провів переговори окремо з Нодою та з головою Демократичної партії для народу Юітіро Тамакі.

На парламентських виборах ЛДП і «Комейто», що відбулися, разом отримали 215 місць – 191 у ліберал-демократів і 24 у їхніх партнерів по коаліції, тоді як для більшості необхідно 233. Загальна кількість місць у парламенті – 465, опозиційні партії зайняли 238 крісел. КДП Японії досягла 148 місць, Партія інновацій Японії – 38, Комуністична партія Японії – 8, Демократична партія для народу – 28. Ще 12 місць пішло незалежним кандидатам.

Нагадаємо, уряд Японії у повному складі пішов у відставку перед виборами прем'єр-міністра в парламенті країни. 

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Теги: Японія переговори вибори партії уряд

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