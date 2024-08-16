Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд погодив призначення голови Тернопільської ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд погодив призначення голови Тернопільської ОВА
Негода був заступником Міністра розвитку громад та територій України
фото з відкритих джерел

У 1990 році Негода обіймав посаду Тернопільського міського голови

Кабінет міністрів погодив призначення В’ячеслава Негоди на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Варто зазначити, що призначає очільників облдержадміністрації безпосередньо президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про В’ячеслава Негоду

В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, Тернопільська область, здобув освіту в Київському інженерно-будівельному інституті, Львівському національному університеті ім. І. Франка та Національній академії державного управління при президентові України.

Свою кар’єру розпочав у 1980 році як архітектор в інженерно-будівельному відділі Всесоюзного проектно-конструкторського інституту. У 1983 році став начальником конструкторського бюро виробничого об’єднання «Ватра».

З 1990 по 1998 рік обіймав посади Тернопільського міського голови і депутата обласної ради. У 1998 році став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України, а з 2000 по 2002 рік очолював секретаріат Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України. У 2002 році балотувався до Верховної Ради, але не був обраний.

У 2006 році очолив секретаріат комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. З 2008 по 2010 рік був директором Департаменту регіональної політики та місцевого самоврядування Секретаріату Кабінету міністрів.

З 2008 року обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, а з 2014 року – першим заступником і заступником Міністра розвитку громад та територій України. У 2023 році був звільнений з посади через скандал із першим заступником міністра Василем Лозинським.

До слова, Верховна Рада може заповнити вакансії в Кабінеті міністрів на одному з найближчих пленарних засідань. 

Читайте також: Донеччина на лінії вогню. Інтерв’ю з головою ОВА про зуби дракона, ждунів і… скандальні клумби
Теги: Тернопільщина Кабмін уряд президент В’ячеслав Негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні вперше перевірили кібербезпеку бойової системи за стандартами рівня НАТО
Вперше в історії українську бойову систему сертифіковано за стандартами НАТО
18 липня, 08:40
На інавгурації Камала Гарріс постала в такому ж вбранні, як персонаж Лізи Сімпсон в епізоді про обрання главою США
Камала Гарріс у «Сімпсонах»? Неймовірна схожість образів збурила соцмережі
22 липня, 22:00
Байден відмовився достроково залишати пост глави США після низки заяв республіканців
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
22 липня, 20:48
Словаччина забезпечує Україну зброєю всупереч своїм заявам
Словаччина озброює Україну, хоч і виступає проти військової допомоги – Bloomberg
23 липня, 11:06
Трамп та Гарріс зустрінуться на ABC News
Стало відомо, коли відбудуться дебати між Трампом та Гарріс
24 липня, 16:15
Експерти знайшли суттєві прогалини в оборонній стратегії США
Чи готові США до повномасштабної війни? Комісія Конгресу зробила висновок
30 липня, 17:29
Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру
Демократи офіційно висунули Гарріс кандидатом у президенти США
2 серпня, 20:36
Мухаммад Юнус став головою тимчасового уряду у Бангладеш
Нобелівський лауреат очолив тимчасовий уряд у Бангладеш
7 серпня, 09:46
Через прийняття закону у Болгарії на вулиці вийшли представники правозахисних організацій
Болгарія заборонила «пропаганду» ЛГБТК+ у школах
8 серпня, 18:14

Політика

Повістки з QR-кодами. Кабмін запровадив нововведення
Повістки з QR-кодами. Кабмін запровадив нововведення
Уряд погодив призначення голови Тернопільської ОВА
Уряд погодив призначення голови Тернопільської ОВА
Кабмін хоче автоматично верифікувати дані призовників та військовозобовʼязаних
Кабмін хоче автоматично верифікувати дані призовників та військовозобовʼязаних
Як операція ЗСУ в Курській області вплине на обмін полоненими: Лубінець зробив заяву
Як операція ЗСУ в Курській області вплине на обмін полоненими: Лубінець зробив заяву
Відключення світла повертаються? Міненерго назвало терміни
Відключення світла повертаються? Міненерго назвало терміни
Трамп заявив, що має право ображати Гарріс, і пояснив чому
Трамп заявив, що має право ображати Гарріс, і пояснив чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Війна чи капітуляція – чого чекає Путін?
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
29K
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
20K
Викрито підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
15K
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua