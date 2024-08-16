Уряд погодив призначення голови Тернопільської ОВА

У 1990 році Негода обіймав посаду Тернопільського міського голови

Кабінет міністрів погодив призначення В’ячеслава Негоди на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Варто зазначити, що призначає очільників облдержадміністрації безпосередньо президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про В’ячеслава Негоду

В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, Тернопільська область, здобув освіту в Київському інженерно-будівельному інституті, Львівському національному університеті ім. І. Франка та Національній академії державного управління при президентові України.

Свою кар’єру розпочав у 1980 році як архітектор в інженерно-будівельному відділі Всесоюзного проектно-конструкторського інституту. У 1983 році став начальником конструкторського бюро виробничого об’єднання «Ватра».

З 1990 по 1998 рік обіймав посади Тернопільського міського голови і депутата обласної ради. У 1998 році став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України, а з 2000 по 2002 рік очолював секретаріат Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України. У 2002 році балотувався до Верховної Ради, але не був обраний.

У 2006 році очолив секретаріат комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. З 2008 по 2010 рік був директором Департаменту регіональної політики та місцевого самоврядування Секретаріату Кабінету міністрів.

З 2008 року обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, а з 2014 року – першим заступником і заступником Міністра розвитку громад та територій України. У 2023 році був звільнений з посади через скандал із першим заступником міністра Василем Лозинським.

До слова, Верховна Рада може заповнити вакансії в Кабінеті міністрів на одному з найближчих пленарних засідань.