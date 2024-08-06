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Уряд звільнив заступника глави МОЗ Ємця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уряд звільнив заступника глави МОЗ Ємця
фото: з відкритих джерел

2 червня 2021 року Кабінет Міністрів призначив Петра заступником міністра охорони здоров’я України

Кабінет міністрів України звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я. Ємець обіймав цю посаду з червня 2021 року. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

«Звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника Міністра охорони здоров’я України», – написав Мельничук.

2 червня 2021 року Кабінет Міністрів призначив Петра заступником міністра охорони здоров’я України. Раніше він обіймав посаду заступника директора департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України звільнив Назара Танасишина з посади заступника міністра соціальної політики та Юрія Власенка з посади першого заступника міністра енергетики.

Крім того, уряд тимчасово поклав виконання обовʼязків заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Олексія Мігріна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна. Натомість тимчасово покладено виконання обовʼязків голови Державної інспекції енергетичного нагляду на заступника Слободяна Анатолія Замулка.

Теги: Міністерство охорони здоров'я

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