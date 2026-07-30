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Партія «Слуга народу» поповнила фракцію двома новими депутатами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Партія «Слуга народу» поповнила фракцію двома новими депутатами
Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова
фото: sud.ua

ЦВК зареєструвала нових парламентарів, які отримають мандати після складення присяги у Верховній Раді

Центральна виборча комісія зареєструвала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову народними депутатами України. Обидва були обрані за списком партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року та незабаром приєднаються до роботи Верховної Ради після складення присяги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну виборчу комісію.

Комісія розглянула заяви та необхідні документи кандидатів і відповідно до вимог виборчого законодавства ухвалила рішення про їх реєстрацію народними депутатами України.

Богдан Моркляник і Вікторія Рєзнікова були обрані на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі від партії «Слуга народу». У виборчому списку вони посідали 163-тє та 165-те місця відповідно. Депутатських повноважень новообрані парламентарі набудуть після складення присяги у Верховній Раді.

Що відомо про Богдана Моркляника

Партія «Слуга народу» поповнила фракцію двома новими депутатами фото 1
фото: staff.lpnu.ua

Богдан Моркляник є доктором технічних наук і професором кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка». У різні роки він працював заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, а також був радником першого віцепрем'єр-міністра Степана Кубіва. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Моркляник був мобілізований до лав Збройних сил України.

Що відомо про Вікторію Рєзнікову

Партія «Слуга народу» поповнила фракцію двома новими депутатами фото 2
фото: Вікторія Рєpнікова/Facebook

Вікторія Рєзнікова – докторка юридичних наук, адвокатка та завідувачка кафедри економічного права й економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона також входить до Науково-консультативних рад при голові Верховної Ради та Верховному Суді, а у 2025 році стала членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Обидва політики брали участь у парламентських виборах 2019 року за списком «Слуги народу», однак тоді не отримали депутатських мандатів через свої місця у виборчому списку. Після рішення ЦВК вони офіційно поповнять склад парламенту.
 
Нагадаємо, після дострокового припинення депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами наступних за черговістю кандидатів зі списку партії «Слуга народу».

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Теги: Верховна Рада партія Слуга народу ЦВК

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