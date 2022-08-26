Прокурори відправили вагон-ресторан Медведчука у «тупик»

Львівський суд відмовився брати до уваги дивні аргументи прокуратури про те, що вагон, годинники та картини «швидко псуються»

Офісу генерального прокурора через суд не вдалося передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештоване майно народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Йдеться про 279 картин, чотири статуетки, 10 годинників, п’ять чашок, келих, піднос, дві вази, графин, дві підставки, два срібних підстаканника, чайник, 31 коробку з елементами посуду та залізничний вагон-ресторан.

Залізничний вагон-ресторан Медведчука виявили активісти на початку війни фото: slidstvo.info

Це майно слідство визнало речовими доказами у кримінальному провадженні, в якому Медведчук підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Перелік майна Медведчука, яке може відійти в управління АРМА

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У клопотанні прокурор пояснив, що вилучене під час обшуку майно нардепа і кума Путіна, піддається швидкому псуванню та втрачає свою вартість.

Однак суд завернув клопотання прокурора, вказавши на недоліки. Зокрема, Феміда просить прокурора обґрунтувати, що майно Медведчука перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму (496,2 тис. грн). За законом, це є головною умовою, щоб АРМА змогло розпоряджатися арештованим майном підозрюваного.

Також у клопотанні не наведено достатнього обґрунтування того, яке майно піддається швидкому псуванню.

Крім цього, суд вказав, що до матеріалів клопотання Офісу генпрокурора не було долучено відеозапису обшуку приміщення будинку та земельної ділянки, де виявлено майно Віктора Медведчука.

Додамо, що клопотання про передачу майна Медведчука до АРМА надійшло до львівського суду від виконувача обов'язків генерального прокурора Олексія Симоненка.

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.