Відмова Зеленського від реформаторів та зміна уряду в Україні ставить під сумнів майбутнє реформ, – Financial Times



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Темпи перестановок, які відбулися, «спантеличують» - Financial Times

Інвестори побоюються, що Зеленський відмовився від спроб перебудувати економіку і боротися з корупцією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пішов на перезавантаження уряду через повільні темпи реформ, однак сьогодні самі реформи у країні під питанням. Про це йдеться в матеріалі впливового видання Financial Times, опублікованому 8 березня.

Інвестори побоюються, що Зеленський відмовився від спроб перебудувати економіку і боротися з корупцією, ідеться у статті. Зокрема, пішли у відставку міністерка фінансів Оксана Маркарова і генеральний прокурор Руслан Рябошапка, яких поважали як реформаторів, а також глава Мінекономіки Тимофій Милованов, що просував введення ринку землі.

Аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш заявив газеті, що проглядаються зв’язки нового Кабміну «з олігархічними інтересами», а це викликає запитання, чи має намір президент продовжувати йти шляхом змін.

Темпи перестановок, які відбулися, «спантеличують», зазначає видання. Колишній уряд готував угоду з Міжнародним валютним фондом за кредитною програмою на $5,5 млрд. Цей кредит міжнародні інвестори розглядають як суттєву фінансову подушку для України, яка на шостому році війни з підтримуваними Росією сепаратистами стикається з великими виплатами за зовнішнім боргом на тлі глобального економічного спаду, зазначає Financial Times.

Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк в інтерв’ю газеті заявив, що після приходу нових міністрів МВФ «візьме паузу». На його думку, команда президента не розуміє серйозності ситуації і пропонує рішення, які лише погіршують її.

Як повідомлялося, 6 березня Новопризначений міністр фінансів України Ігор Уманський зустрівся з головою представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом.

До слова, курс долара може стрімко стрибнути.

Раніше цього тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ.

Нагадаємо, Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн від продажу держоблігацій.

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