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Чоловік отримав п’ять повісток та уник мобілізації: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чоловік отримав п’ять повісток та уник мобілізації: чим усе закінчилося
Чоловік отримав п’ять повісток, проте жодного разу не прибув до ТЦК для віправлення на військову службу
фото з відкритих джерел

На суді чоловік провину визнав і заявив, що хворий

 

У Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав п’ять повісток, проте ухилився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловіка в липні 2024 року визнали придатним до мобілізації. У вересні він отримав п’ять повісток, проте жодного разу не прибув до ТЦК для віправлення на військову службу.

На суді чоловік провину визнав і заявив, що ухилився від мобілізації, бо «не був згоден з висновком лікарської комісії, оскільки хворіє та вважає себе нездатним іти до війська».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Вирок суду
Вирок суду

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, Франківський районний суд Львова виніс вирок солдату, який чотири рази самовільно втікав з військової служби. Учасник бойових дій заявляв, що після поранення у військовій частині його вивели за штат та платили 615 грн в місяць, тому він втікав, щоб заробити гроші на життя.

Також у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації «через віру». Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

Як повідомлялося, народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював альтернативний законопроєкт щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення.

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Теги: мобілізація ЗСУ Георгій Мазурашу вирок чоловік

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